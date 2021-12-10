Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerince kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerince kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

10.12.2021 01:10
Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerince kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı

Öğrencilere, Türk Kızılay'ın animasyon karakterleri Aycan ile Aykız'ın maceraları sinevizyonda izletilirken, Türk Kızılay Manisa Şubesi Bağış Yönetimi Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Öğrencilere, Türk Kızılay'ın animasyon karakterleri Aycan ile Aykız'ın maceraları sinevizyonda izletilirken, Türk Kızılay Manisa Şubesi Bağış Yönetimi Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan tarafından yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Ekipler tarafından etkinliklere katılan öğrencilere, rozet, yapboz, boyama kitabı ile Aycan ve Aykız'ın maceralarının anlatıldığı kitap hediye edildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Selman Keresteci, Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak, Kızılay Haftası etkinliklerini 5 güne sığdırmak yerine, yaklaşık 1 ay sürdürerek öğrencilere Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı söyledi.

Manisalı vatandaşların ve öğrencilerin, Türk Kızılay'a olan ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirten Keresteci, "Manisa'da yaklaşık olarak bin öğrenci kardeşimize Türk Kızılay'ı anlatıp, çeşitli hediyeler verdik. " İHA

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerince kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Manisa Şubesi ekiplerince kentte bulunan yaklaşık bin öğrenciye Türk Kızılay'ın çalışmaları anlatıldı - Son Dakika
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