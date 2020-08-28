Türk Kızılay, Menemen'de aşure dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Menemen Şubesi, muharrem ayı etkinlikleri kapsamında aşure dağıtımı yaptı.

Menemen şubesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz da katıldı.

Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Toplum ve ülke olarak aşure tadında günlerimiz olsun. İlçe olarak bütün farklılıklarımızı bir kazanın içinde böyle tatlı bir şekilde aşure gibi bir araya getirelim. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Menemen Şube Başkanı Serkan Orun ise her zaman yardıma muhtaçları gözettiklerini, bu gibi özel günlerde de tüm vatandaşlarla birlikte olduklarını belirtti.