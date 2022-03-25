Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri - Son Dakika
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Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri

25.03.2022 12:42
Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu ziyaret etti.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay gönüllüsü üniversite öğrencileri, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu ziyaret etti.

Şube Başkanı Gürbüz ve beraberindekiler, ilk olarak Kaymakam Eriş tarafından makamda kabul edildi.

Ortak sosyal sorumluluk projelerin ele alındığı görüşmede Eriş, Türk Kızılay'ın ülkede ve dünyada yürüttüğü çalışmalarla gurur vesilesi olduğunu belirterek, Türk Kızılay Menteşe Şubesi ile uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Gürbüz de Eriş'e teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda Menteşe Kaymakamlığının her zaman desteğini hissettiklerini söyledi.

Ziyaretin anısına Gürbüz, Kaymakam Eriş'e Türk Kızılay ajandası ve fincanı takdim etti.

Kızılay ve Emniyet Müdürlüğü köy okuluna ortak kütüphane kurulacak

Gürbüz ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na ziyarette bulundu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Türk Kızılay Menteşe Şubesi tarafından ilçedeki bir köy okuluna ortak kütüphane kurulması konusunda fikir birliğine varılan görüşmede, İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kırsal mahallelerde kurulması planlanan diğer okul kütüphaneleri için de kitap desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Gürbüz de sosyal sorumluluk projelerinde birlikte hareket edecekleri için Dilberoğlu'na teşekkür ederek, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

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Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kenan Gürbüz, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Menteşe Şubesinden protokol ziyaretleri - Son Dakika


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