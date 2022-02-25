Türk Kızılay Menteşe Şubesinin 2'nci olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Menteşe Şubesi 2'nci Olağan Genel Kurulu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) toplantı salonunda yapıldı.

Genel kurula katılan AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, burada yaptığı konuşmada, 154 yıldır nerede bir doğal afet olsa Türk Kızılayın orada olduğunu söyledi.

Muğla'da özellikle pandemi sürecindeki çalışmaları nedeniyle Kızılay başkanlarına ve ekiplerine teşekkür eden Gökcan, "Nerede ihtiyaç sahibi bir vatandaş varsa hemen temasa geçtiler. Hızlı bir şekilde ne gerekiyorsa yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gökcan, yaklaşık 16 gün aralıksız süren ve aynı anda 13 ilçedeki orman yangını felaketi sürecinde, Kızılayın vatandaşların yanında olduğunu, maddi, manevi ne gerekiyorsa temel ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane 7/24 mücadele verdiğini hatırlattı.

Gökcan, şunları kaydetti:

"Bugün dünya yine bir ateş altında. Ukrayna'da maalesef hepimizi derinden üzen bir savaş başladı. Sabah itibariyle Kızılayımızın tırları Ukrayna için yola çıktı. Kızılay bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada da nerede bir doğal afet, insanlık dramı varsa orada. Ben 154 yıldır Kızılay'a emek veren, hizmet veren, bu uğurda canını feda eden tüm gönüllere ve üyelere, başkanlara teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun. Daha çok çalışın, saha çok kişiye ulaşın inşallah."

Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci de 1 yıldır görevde olduğuna dikkati çekerek, katılımcıları 18 Mart'taki şube kongresine davet etti.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, 3 yıl içinde Menteşe ilçesinde 3 bin 755 haneye giyim, bin 578 haneye gıda, bin haneye ise kavurma ve hijyen paketi ulaştırdıklarını söyledi.

Menteşe, Muratlar, Gazeller, Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki orman yangınlarında 15 gün boyunca sahada aktif görev aldıklarını anlatan Gürbüz, Kızılay ekiplerinin yangında sağlık ekiplerinden eğitim alarak, ormancılara ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu dile getirdi.

Şubenin çalışmalarının anlatıldığı kısa film, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Tek listeyle gidilen seçimde, oyların tamamını alan Kenan Gürbüz yeniden şube başkanlığına getirildi.

Yönetim kurulunda Günnur Koçar, Verda Akça, Hatice Dilhun Sukan ve Hamit Emre Baran yer aldı.

Genel merkez delegeleri ise Kenan Gürbüz, Savaş Sinan Koca ve Zülfikar Türedi oldu.