Türk Kızılay misafirhanesi Balkanlı öğrencilere "sıcak yuva" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay misafirhanesi Balkanlı öğrencilere 'sıcak yuva' oldu - Son Dakika

Türk Kızılay misafirhanesi Balkanlı öğrencilere "sıcak yuva" oldu

6 saat önce

Türk Kızılay Edirne Şubesince oluşturulan misafirhane, Balkanlardan gelen öğrencileri ağırlıyor.

Türk Kızılay misafirhanesi Balkanlı öğrencilere

Türk Kızılay Edirne Şubesince oluşturulan misafirhane, Balkanlardan gelen öğrencileri ağırlıyor.

Kızılay binasında çalışma masası, kitaplık, sandalye, yatak, buzdolabı ve televizyon bağışlarıyla, 115 öğrencinin kalabileceği misafirhane oluşturuldu.

Trakya Üniversitesinde eğitim almak için Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten gelen ihtiyaç sahibi 92 öğrenci, misafirhanede kalıyor.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, Kızılay binasında kullanılmayan 12 odanın yararlı hale getirildiğini söyledi.

Tesisatları elden geçirdiklerini, bazılarını yenilediklerini anlatan Çakay, "Trakya Üniversitesinde eğitim görmek için Balkanlardan gelen 92 öğrencimizi misafirhanemizde ağırlıyoruz. Bu yıl misafirhane olarak başladık, gelecek yıl bunu öğrenci yurduna dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Çakay, misafirhanenin kapılarının tüm öğrencilere açık olduğunu ifade etti.

Trakya Bölgesi, Kızılay, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:34 Kaynak: AA
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