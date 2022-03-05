Türk Kızılay, Muğla'da kardan etkilenenlere yardım ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Muğla'da kardan etkilenenlere yardım ulaştırdı

05.03.2022 20:45
Türk Kızılay, Muğla'da kardan etkilenenlere yardım ulaştırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallelere traktörle ulaşan Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara gıda desteğinde bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı mahallelere traktörle ulaşan Türk Kızılay ekipleri, vatandaşlara gıda desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Ofis İyilik Ağacı üyeleri ve genç gönüllülerden oluşan ekip, kardan etkilenen 13 mahalledeki vatandaşın yardımına koştu.

Kızılay araçlarının ilerleyemediği noktalarda, köylülerin traktörleriyle karlı yolları aşarak mahallelere ulaşan ekipler, vatandaşlara içerisinde kavurma, kıyma, temel gıda maddeleri ve bisküvi bulunan gıda kolilerini ulaştırdı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, AA muhabirine, geçen yaz yaşanan yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara genel merkez tarafından gönderilen gıda kolilerini dağıttıklarını söyledi.

Yoğun kara rağmen yardım faaliyetlerini tamamladıklarını anlatan Gürbüz, "Özellikle kar yağışının olduğu mahallelere ağırlık veriyoruz. Türk Kızılay, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bugün bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

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Kızılay, Muğla, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Muğla'da kardan etkilenenlere yardım ulaştırdı - Son Dakika


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