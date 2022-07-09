Türk Kızılay muhtaç 600 Afgan aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 600 aile ile 3 yetimhaneye kurban eti dağıttı.

Afgan Kızılayı genel merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve elçilik görevlileri ile Afgan Kızılayı Başkanı Mevlevi Mutiulhak Halis ve Afgan yetkililer katıldı.

Törenin ardından 600 aileye beşer kilogram kurban eti dağıtıldı.

Ayrıca, Kabil'de bulunan 3 yetimhaneye toplam 750 kilogram kurban eti ulaştırıldı.

Türkiye ve kurumları olarak Afgan halkına yönelik yardımların süreceğini, Türk kurumlarının aynı zamanda Afganistan'ın genelinde de kurban eti yardımında bulunduğunu aktaran Erginay, "Bugün burada 600 aileye dağıtım yapacağız. Bunların arasında dul kadınlar ve engelliler de var. Dolayısıyla kapsamlı bir dağıtım faaliyeti olacaktır." dedi.

Halis ise, Kurban bayramı dolayısıyla Afganistan'da et yardımı yapan başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere Türkiye ve kurumlarına teşekkür etti.

Halis, "Bayramın ilk günü burada dul, yetim ve diğer muhtaç insanlara kurban eti dağıtımı yapmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ahmed Ziya ise, bayram boyunca Kabil dışında, Logar, Pervan, Meydan Vardak ve Nangerhar vilayetlerinde de kurban eti dağıtılacağını, böylelikle toplamda 5 bin 100 aileye et ulaştırılacağını bildirdi.