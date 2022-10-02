Muş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika
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Muş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü

02.10.2022 18:11

Türk Kızılay Muş Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Muş Şubesi üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Valilik önünde bir araya gelen Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü gençler, İstasyon Caddesi'nden belediye önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşte "sağlığa yürüyoruz" pankartı taşıyan ve "sağlıklı yaşam için yürüyoruz" sloganı atan gruba vatandaşlar da eşlik etti.

Başkan Aktaş, Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından 1991 yılından bu yana 3-4 Ekim tarihlerinin "Dünya Yürüyüş Günü" olarak ilan edildiğini söyledi.

Türk Kızılay olarak Muş'ta sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüyüş düzenlediklerini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak bu yürüyüş yapılmaktadır. İnsanların daha sağlıklı yaşayabilmeleri, düzenli spor yapmaları, sağlıklı ürünlerin tüketilmesi ve toplumun bilinçlenmesi için yürüyüş düzenledik. Katılım sağlayanlara teşekkür ediyoruz."

Muş Gençlik Kızılay Başkan Yardımcısı İlknur Yaren Şepik de Türk Kızılay ailesi olarak yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Amacımız yürüyüş için farkındalık yaratmak. Yürüyüşün sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu, 7'den 70'e herkesin dikkatini çekmek amacıyla etkinliğimizi yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Kızılay, Dünya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü - Son Dakika

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