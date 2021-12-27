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Türk Kızılay Muş Şubesi yardım faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik yeni çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalara başladı - Son Dakika

Türk Kızılay Muş Şubesi yardım faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik yeni çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalara başladı

27.12.2021 01:16
Türk Kızılay Muş Şubesi yardım faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik yeni çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalara başladı

Türk Kızılay Muş Şubesi bünyesinde açılması düşünülen Engelliler Kulübü ile ihtiyaç sahibi engellilere yardım faaliyetleri daha kolay ulaştırılacak.

Türk Kızılay Muş Şubesi bünyesinde açılması düşünülen Engelliler Kulübü ile ihtiyaç sahibi engellilere yardım faaliyetleri daha kolay ulaştırılacak.

Bu amaçla başlatılan çalışmalar kapsamında Muş'ta engelliler tarafından kurulan Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya gelen Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, kurulması planlanan "Engelsiz Kulüp' projesi hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Engelsiz Kulüp' projesinin hayata geçirilmesi için düzenlenen toplantıya Muş'ta faaliyet gösteren Muş Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Spor Kulüp Başkanı Bedri Korkmaz, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Şirin Balkaya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kızılay Engelli Kulübü ile ilgili bilgiler veren Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Koç, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın projeyi yakından takip ettiğini ve biran önce hayata geçirilmesi için çalışmalarına başlanacağını belirterek şunları söyledi: "Finansman ve kaynak bulduk. Kendilerine minibüs almıştık ve bizi hiçbir zaman yanıltmadılar. Muş Bedensel Engelliler Derneğimiz işbirliğinde 4 bin engelli kardeşimizi giydirip katkılar sağladık. Engellilerimiz bizim en hassas noktalarımızdan biri. Kızılay'ın buradaki imkanlarından kentte ki engelli bireylere ulaşarak ve hizmet verecek. Ev ziyaretleri ve diğer kulvarlarda gerekli hassasiyeti gösterilecektir. Kızılay'ımızı kurumsal olarak temsiliyet noktası bizim için önemlidir. Engelli kulübümüz güzel projeler hazırlayarak Kızılay'ımızın diğer paydaşlarıyla sahada yerini almasını istiyoruz. Kızılay Derneği ülke genlinde olduğu gibi Muş ilimizde de engelsiz kulüp başkanlığını oluşturuyor. Burada an hedef Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Genç Kızılay'ımız Üniversite Kulübümüzün dışında engellilere yönelik de doğrudan temas ve katkı sağlama adına bu hissiyata sahip aynı durumda olan engelli kardeşlerimize katkı sağlayacak bir yapıdır. Hayatın her aşamasında sosyal projelerde katkısal değerlendirmelerde ihtiyaç sahibine onun dokusuna yüreğine dokunma adına hazırlanan bir projedir. Bu proje Genel Başkanımız Sayın Dr. Kerem Kınık'ın çok önemsediği biz yönetim kurulu üyelerinin de desteklediği önemli bir projedir. Bunu orman yangınlarında, depremlerde ve sel baskınlarında çok faydasını gördük. En azından toplumun dezavantajlı gruplarına direk katkı sağlama şansımız olacak. O yüzden bugün ilk toplantısını yaptık. Daha profesyonel bir yapı ile toplumun her kesimine Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Muş ilimizde de bundan sonra katkı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

"Korkmaz: "Cengiz Koç, bizlere büyük destekler sağladı"

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "Muş'ta ki en eski kuruluşlarından biriyiz. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde Kızılay Şube Başkanlığı bünyesinde Engelliler Kulübü kurulması planlanıyor. Bu proje kapsamında ilimizdeki ihtiyaç sahibi engellilere yardım çalışmaları yürütülecek. Buradaki en büyük amaç engelli bireylere katkı sağlamaktır. Biz dernek temsilcileri ile Kızılay Şu Başkanlığı bünyesinde kurulacak Engelliler Kulübü el birliği ile sorun sıkıntısı olan engelli bireylerimize ulaşacağız. En fazla destek verenlerden biri de Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz Koç'tur. Bizlere büyük destekler sağladı. Araçtan tutun giyime kadar birçok destek sağladı" diye konuştu. Mehmet Fideyil Temel

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Kızılay, Engelli, Türk, Muş, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Türk Kızılay Muş Şubesi yardım faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik yeni çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalara başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Muş Şubesi yardım faaliyetleri kapsamında engellilere yönelik yeni çalışmaları hayata geçirmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
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