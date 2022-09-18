Türk Kızılay, Pakistan'daki selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, Pakistan'daki selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı

18.09.2022 17:48
Türk Kızılay, Pakistan'daki selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'da selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi sebebiyle zor günler geçiren Pakistan'da selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belucistan eyaletinin Kuetta şehri çevresinde selzedelere 150 gıda kolisi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kocabal, Türk Kızılay olarak ülkenin çeşitli şehirlerinde yardım çalışmaları yürüttüklerini, selzedelere desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1545 kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor Pakistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Sürüyor
Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Pakistan'daki selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bir vatandaşı "Sigara içmesin" diye uyardı! Sonrasında olanlar sosyal medyada gündem oldu
17:18 UEFA'dan Şampiyonlar Ligi hakkında tarihi karar! Devler Ligi, Avrupa'yı terk ediyor
17:03 "Çitos Efe" son haliyle yeniden gündem oldu
16:48 Burak Kut'un eşinin son hali olay oldu! Neden böyle çirkin biriyle evlendin demişlerdi
16:41 Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Hatayspor ile görüşmeler başladı
16:34 Tayvan'da yaşanan 6,9'luk deprem, spor salonundakilere korku dolu anlar yaşattı! İşte tüyler ürperten görüntüler
16:14 Karadeniz Fırtınası evinde 3 puan avında! İşte Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri
16:10 Yunanistan savunma bakanından provokatif sözler: Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil, bakalım ne olacak?
16:02 Fener, milli araya moralli girmek istiyor! İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...
15:58 Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 17:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, Pakistan'daki selzedelere 150 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement