Türk Kızılay öğrencilere çanta, hijyen seti ve kırtasiye malzemesi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Kırıkhan Şubesi tarafından 250 öğrenciye kırtasiye, hijyen seti ve okul çantası yardımı yapıldı.

Şube Başkan Vekili Hüsnü İnci, Karadurmuşlu Mahallesi'nde dağıtım etkinliğinde, Kızılay'ın her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

Daha önce tespitlerini yaptıkları ihtiyaç sahibi öğrencilere ilçe genelinde yardımların sürdüğünü aktaran İnci, "250 öğrenciye çanta, kırtasiye ve hijyen seti desteğimiz oldu. Kızılay depremde, yangında, selde, pandemi döneminde her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edecek." dedi.

İnci, Kızılay Kırıkhan Şubesi olarak ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteklerinin olacağını aktardı.