Türk Kızılay öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika

Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, öğrencilere bot, kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Kızılay bağışçıları tarafından gönderilen yardımlar, merkez Kayapınar ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Şube Başkanı Mesut Işık, Türk Kızılay olarak okullara kıyafet ve kırtasiye gibi yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

Işık, "Türk Kızılay'a gelen kıyafet ve kırtasiye yardımlarını Diyarbakır'daki okul müdürlüklülerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda öğrencilere ulaştırmaya devam edeceğiz. Kızılay olarak öğrencilerimizin yüzlerini güldürmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Seyfettin Ay ise, öğrencilerine yaptıkları yardımdan dolayı Kızılay ve bağışçılara teşekkür etti.