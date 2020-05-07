Türk Kızılay Oltu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Dünyada mazlum ve mağdurun umudu olan Türk Kızılay, Oltu'da ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların yardımına koşan Türk Kızılay, salgın sürecinde bugüne kadar 65 yaş üstü evden çıkamayan yaşlı 240 aileye konserve kavurma, 180 aileye 400'er lira nakdi yardım, 200 aileye giysi yardımı, 300 aileye gıda paketi yardımı ve 1000 kişiye ise dezenfektan ile maske dağıttı.

Türk Kızılayı Oltu Şube Temsilcisi Coşkun Aksu, gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit edip yardımların en doğru yere ulaşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.