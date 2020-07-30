Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Enginyurt'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Enginyurt, mesajında, gönülleri birbirine yaklaştıran, birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşmanın güzelliğinin yaşanacağı bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını belirtti.

Enginyurt, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatan tüm kalplere hilal olsun sloganıyla başlattığımız kurban kampanyamıza desteklerinden dolayı tüm değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Vermiş olduğunuz vekaletler dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce ihtiyaç sahibi ile buluşacak, Türkiye'nin 81 ilinde yıl boyu sürecek bir bayram neşesine dönüşecek. Bu vesileyle Kurban Bayramının güzel ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Nice umutlu yarınlara hep birlikte kavuşmak dileğiyle."