Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı

Türk Kızılay Bursa Şubesi, örnek projeleri ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.



Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprüyü en doğru biçimde kurmaya çalışan Türk Kızılay Bursa Şubesi bu anlamda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Orhaneli ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenimlerini sürdüren anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere hayırseverlerin bağışladığı kırtasiye ve giyim malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri ve gönüllüleri, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Proje kapsamında Orhaneli'de bulunan 18 ilköğretim okulunda eğitim gören 1868 öğrenciye hediyeleri dağıtıldı. Türk Kızılay Bursa Şube gönüllüleri aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek gıda ve alışveriş kartı yardımında bulundu.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti. İlçede bulunan 18 ilköğretim okulunda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin tümüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, bütün Türk Kızılay bağışçılarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi. - BURSA