Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı - Son Dakika

Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı

6 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi, örnek projeleri ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şubesi, örnek projeleri ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.


Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprüyü en doğru biçimde kurmaya çalışan Türk Kızılay Bursa Şubesi bu anlamda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Orhaneli ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenimlerini sürdüren anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilere hayırseverlerin bağışladığı kırtasiye ve giyim malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay Bursa Şube yöneticileri ve gönüllüleri, çocukların mutluluklarına ortak oldu. Proje kapsamında Orhaneli'de bulunan 18 ilköğretim okulunda eğitim gören 1868 öğrenciye hediyeleri dağıtıldı. Türk Kızılay Bursa Şube gönüllüleri aynı zamanda ilçede bulunan ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek gıda ve alışveriş kartı yardımında bulundu.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerin bağışları vasıtası ile yüzleri güldürmeye devam ettiklerini belirtti. İlçede bulunan 18 ilköğretim okulunda eğitim gören anaokulu ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin tümüne ulaştıklarını ifade eden Gürkan, bütün Türk Kızılay bağışçılarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, eğitime desteklerinin süreceğini söyledi. - BURSA

Orhaneli, Kızılay, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı
Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor! Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Orhaneli'de mutluluğu paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]