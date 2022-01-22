Türk Kızılay, "sevgi bohçası" dağıtıyor - Son Dakika

Türk Kızılay tarafından Osmaniye'de yeni doğum yapan annelere "sevgi bohçası" hediye ediliyor.

Kadirli Şubesince, ilçede doğum yapan anneler evlerinde ziyaret ediliyor. Annelere, içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, sabun, emzik, bebek yağı gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunan "sevgi bohçası" veriliyor.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi Kadın Kolları Temsilcisi Rabia Karaer, gazetecilere, 2010 yılından bu yana yürütülen proje kapsamında maddi durumu yetersiz ailelerin bebeklerinin temel ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

"Sevgi bohçası" projesinin eski bir gelenek olduğunu anlatan Karaer, "Bizler bu projeyle yüreklere dokunmak istiyoruz. Kadirli'de sevgi bohçası geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz. Ailelerimizi ziyaret ediyoruz, hediyelerini veriyoruz. Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz." dedi.

Bebeği olan Seher Başsarı, kendisine "sevgi bohçası" veren yetkililere teşekkür etti.

Annelerden Ayşe Gül de bu geleneğinin yaşatılmasının önemine değindi.

Projeden, yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi aileler faydalanabiliyor. Kuruma başvurulmasının ardından Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor ve çalışma başlatılıyor.