Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden ilkokul öğrencilerine tanıtım
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden ilkokul öğrencilerine tanıtım

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden ilkokul öğrencilerine tanıtım

6 saat önce

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından, Kızılay Haftası etkinlileri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik tanıtım programı düzenlendi.

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden ilkokul öğrencilerine tanıtım, System.String[]

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından, Kızılay Haftası etkinlileri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik tanıtım programı düzenlendi.


Kızılay Şube Başkanı Mehmet Meke, Yunus Emre İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.

Türk Kızılay'ın, Türkiye'nin en köklü kurumlarından olduğunu ifade eden Meke, "Kızılay, insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Çelik de Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Meke ve yöneticilerine teşekkür etti.

Öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiir okuyup gösteri sundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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