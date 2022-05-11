Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi

11.05.2022 15:56

Mama makinesinin araçtan indirilişi Mama makinesinin yerleştirilmesi Makina içerisine plastik atılması Türk Kızılay Osmaniye Kadın Şube Başkanı Şule Nacar'ın açıklaması Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi OSMANİYE (AA) –Türk Kızılay Osmaniye Şubesi...

Mama makinesinin araçtan indirilişi

Mama makinesinin yerleştirilmesi

Makina içerisine plastik atılması

Türk Kızılay Osmaniye Kadın Şube Başkanı Şule Nacar'ın açıklaması Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi

OSMANİYE (AA) –Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından "Hayvanlara Hayat, Çevreye Dost Olalım" projesi kapsamında, Adnan Menderes Bulvarına mama makinesi yerleştirildi.

Türk Kızılay Osmaniye Kadın Şube Başkanı Şule Nacar, mama makinesinin hizmete açılması ilgili düzenlenen programda, projeye Osmaniye Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu, Şehit Hayrettin Mennan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin destek verdiğini söyledi.

Mama makinesinin, içine geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının atıldığında sokak hayvanları için makinedeki kaba mama bıraktığını dile getiren Nacar, "Otomatımız güneş enerjisi ve elektrikle çalışıyor. Makinaya atılan plastik, cam ve metal atıklar karşılığında makinanın alt bölümdeki kaplara 5 – 20 gram mama aktarılmaktadır. Yani otomat, içerisine atılan atıklar sayesinde sokak hayvanlarının beslenmesi için mama veriyor. Geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları, milli ekonomiye kazandırıldığı gibi çevre bilincini de güçlendiriyor. Halkımızın projeye destek vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi
Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi
Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi
Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi

YORUMLAR
500
Türk halkı sokak hayvanlarını değil, saldırgan köpekleri tehlikeli buluyor Türk halkı sokak hayvanlarını değil, saldırgan köpekleri tehlikeli buluyor Gölbaşı'ndaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi Gölbaşı'ndaki Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı Gönüllü gençler sokak hayvanlarını unutmadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:39:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Osmaniye Şubesi'nden sokak hayvanları için mama makinesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement