İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika
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İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı

16.06.2022 11:21

Türk Kızılay, Pakistan'da ihtiyaç sahibi 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Türk Kızılay, Pakistan'da ihtiyaç sahibi 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı genel merkezinde gerçekleşen dağıtım törenine, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Pakistan Kızılayı yetkilileri ve davetliler katıldı.

Camilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim alan ve çalışan engellilerden oluşan ihtiyaç sahibi 10 kişiye tekerlekli sandalye hibe ettiklerini söyledi.

İhtiyaç sahiplerinden Muhammed Reşid de tekerlekli sandalye aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı
İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

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