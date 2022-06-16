İhtiyaç sahiplerinden Muhammed Reşid de tekerlekli sandalye aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, Türkiye 'ye ve Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Türk Kızılay, Pakistan'da tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

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