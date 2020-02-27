Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı

6 saat önce

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapmış 25 anneye, içinde bebek bakım ürünleri, yatak ve kıyafetin bulunduğu "Sevgi Bohçası" adında yardım paketleri dağıttı.

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapan 25 anneye yardım paketi dağıttı, System.String[]

Türk Kızılay, Pakistan'da yeni doğum yapmış 25 anneye, içinde bebek bakım ürünleri, yatak ve kıyafetin bulunduğu "Sevgi Bohçası" adında yardım paketleri dağıttı.

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayınca ortaklaşa düzenlenen program, Ravalpindi kentindeki Holy Family Devlet Hastanesinde yapıldı.

Programda, 25 anneye "Sevgi Bohçası" adlı yardım paketleri dağıtıldı ve bu yardımlarla anne ve bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

Yardım paketleri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile hastanenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammad Umar'ın hastanenin pediatri servisini ziyaretinde teslim edildi.

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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