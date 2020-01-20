Türk Kızılay, Pakistan'daki kız yetimhanesinin yatakhanelerini yeniledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Pakistan'daki kız yetimhanesinin yatakhanelerini yeniledi - Son Dakika

Türk Kızılay, Pakistan'daki kız yetimhanesinin yatakhanelerini yeniledi

6 saat önce

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Ravalpindi kentindeki Kashana Kız Yetimhanesinin yatakhanelerini yenileyerek ısıtıcı ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Türk Kızılay, Pakistan'daki kız yetimhanesinin yatakhanelerini yeniledi, System.String[]

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, Ravalpindi kentindeki Kashana Kız Yetimhanesinin yatakhanelerini yenileyerek ısıtıcı ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Kış şartları nedeniyle ısınma problemi yaşayan 50 yetimin kaldığı yetimhanedeki yatakları ve nevresimleri yenileyen Kızılay, 6-18 yaş arası çocukların kullanımına uygun doğal gazlı ısıtıcı bağışı da yaptı.

Yetimhane Müdürü Yasemin Naz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlete bağlı kurumda bazı ihtiyaçların yardım kuruluşlarınca karşılandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Son 3 yıldır da Türk Kızılay, kızlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada bize destek oluyor. Yetimhanede 2008 yılından beri kullanılan yataklar Türk Kızılay desteğiyle değiştirildi. Bunun yanında çocukların kullanımına uygun seviyede güvenli ısıtıcılar alındı." diye konuştu.

Kurumda yaşayan 50 çocuğun 30'unun ortaokul ve lisede, 6'sının üniversitede, 14'ünün ise ilkokulda olduğunu dile getiren Naz, yapılan kırtasiye yardımıyla yetimhanede yaşayan çocuklara okul eğitimi dışında el becerisi ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verileceğini de sözlerine ekledi.

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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