Türk Kızılay Polatlı Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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Türk Kızılay Polatlı Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

26.02.2022 16:20
Türk Kızılay Polatlı Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk Kızılay Polatlı Şubesi 77. Olağan Genel Kurulu, Derneğin Polatlı Hizmet Binası Şehit Serdar Önder Konferans Salonunda yapıldı.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi 77. Olağan Genel Kurulu, Derneğin Polatlı Hizmet Binası Şehit Serdar Önder Konferans Salonunda yapıldı. Tek adayla yapılan genel kurulda Türk Kızılay Derneği Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş yeniden seçildi.

Yeniden seçilen Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, genel kurulda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay Derneği Genel Merkezinin imkanlarını da kullanarak bütçelerinin çok üzerinde yardım yaptıklarını rakamlar vererek açıkladı.

Ateş, "Yeni seçilen ekibimizle birlikte tüm Polatlı'daki ihtiyaç sahibi ailelerin tamamına ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra daha duyarlı, daha atılımcı, daha aktif bir şekilde Polatlımıza hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. İnşallah bundan sonraki süreçte Kızılay'ı tamamen toplumun içerisine taşımak istiyoruz." dedi.

Polatlı Kızılay Derneğine bağışta bulunanlara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde Bünyamin Ateş yeniden şube başkanlığına getirildi. Yönetim kurulunda Mehmet Mızrak, Osman Nuri Bozdağ, İsmail Akkaya, İsmail Üstün, Sabri Köklü, Mehmet Güngör, Cemalettin Serdar ve Emrah Buğdaycı yer aldı.

Genel merkez delegeleri ise Osman Nuri Bozdağ, Mehmet Güngör ve İsmail Akkaya oldu.

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesinin 77'inci Olağan Genel Kuruluna, Polatlı'da faaliyet gösteren odalar ile STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Polatlı Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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