Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 1000 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 1000 gıda kolisi dağıttı

08.04.2022 02:41
Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 1000 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı.

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında uzun yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi dağıttı.

Ülkedeki Türk Kızılay görevlilerinden Muhammed ed-Dakam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt ve Lahic vilayetlerinin her birinde ihtiyaç sahibi ve yetim ailelere 500'er gıda kumanyası dağıttıklarını ifade etti.

5 bin gıda kolisi dağıtılacak

Dakam, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler, yetimler ile sığınmacılara 5 bin gıda kolisinin dağıtılacağını belirtti.

Yardımların Aden, Lahic, Ebyen, Hadramevt, Taiz ve Dali kentlerinde dağıtılacağını ifade eden Dakam, bu çalışmaların ramazan boyunca devam edeceğini aktardı.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kızılay, Yemen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 1000 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay, ramazan ayı yardımları kapsamında Yemen'de 1000 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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