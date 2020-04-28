Türk Kızılay ramazan kumanyasıyla evlere ulaşıyor - Son Dakika

Türk Kızılay Derneği Kocasinan Şubesince ramazan ayının gelmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında kapı kapı yemek ikramında bulunuluyor.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Kocasinan Şubesi görevlileri, gönüllüleri ve Genç Kızılay her gün belirlenen mahallelerde kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip iftar kumanyaları dağıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, giyimden hijyen paketine, iaşe paketinden ekmek dağıtımına, gıda dağıtımından nakdi yardıma kadar pek çok alanda yardım yaptıklarını belirtti.

Kocasinan ilçesinin dört bir yanında iftar kumanyası ve ekmek dağıtmaya ramazan ayı boyunca her gün devam edeceklerini anlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"Her zaman özveriyle çalışan ekibimizle günlük yaklaşık 1000 evin kapısını çalıyor, kişi sayısına göre iftar kumanyası ve ekmek bırakarak hayırlı iftarlar diliyoruz. Barbaros, Mevlana, Sahabiye, Yunus Emre, Ziya Gökalp mahallelerinde iftar kumanyası dağıttık. Argıncık, Yavuzlar, Mithatpaşa mahallerinde dağıtıma devam edeceğiz."