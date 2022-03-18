Türk Kızılay, ramazan öncesi "Dayanışma ve Teşekkür Programı" düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılay, ramazan öncesi "Dayanışma ve Teşekkür Programı" düzenledi

18.03.2022 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan organizasyonu hazırlığı yapan Türk Kızılay için bağış yapılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan organizasyonu hazırlığı yapan Türk Kızılay için bağış yapılması çağrısında bulundu.

Türk Kızılay, ramazanda daha fazla ihtiyaç sahibine destek olabilmek için "Dayanışma ve Teşekkür Programı" düzenledi.

Emine Erdoğan, programa video mesaj göndererek, Kızılay'ın 1,5 asrı geçen varlığının dayanışma kültürünün en önemli delili olduğuna işaret etti.

Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Şefkat ve merhamet, Kızılay'ımızın çatısı altında kurumsallaşıyor ve ülkemizde yardıma ihtiyacı olan herkesin çalınacak ilk kapısı oluyor. Ne mutlu ki Kızılay'ın yardıma ve yardım etmeye ihtiyacı olan herkeste bir karşılığı var. Çünkü iyilik yapmakta en az iyilik görmek kadar bir ihtiyaçtır."

"Kızılay hepimizin medarı iftiharıdır"

İyilik yapmanın kalbi arındırdığını, insan olmanın değerini hatırlattığını ve dünyanın ortak huzurunu artırdığını ifade eden Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son iki yılımız salgınla geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar devam ediyor. Halihazırda Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunlarıyla bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılay'ımız var. Ülkemizin en büyük, dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay, hepimizin medarı iftiharıdır."

Emine Erdoğan, Kızılay'ın dünyanın dört bir yanına yardımın yanı sıra milletin vicdanını da taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Gelin insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceği bu dünyaya daha çok iyilik tohumu serpelim. Çünkü o tohumlar büyür, gölgesinde herkesin vicdanının dinlendiği çınarlar olur. Bu duygularla sözlerime son veriyor, az çok demeden halis niyetlerle bezeli gönüllerden kopan yardımları Kızılay'a emanet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşını dindirmenin tarifsiz mutluluğunu herkesin yaşamasını diliyor, bu vesileyle herkesi Kızılay'a bağış yapmaya davet ediyorum. El ele verişlerimiz daim olsun kalın sağlıcakla."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da gönderdiği video mesajında, Kızılay'ın 154 yıl önce başladığı iyilik yarışına ara vermeden ve hız kesmeden devam ettiğini dile getirerek, "Emeği geçen herkese, hayırsever vatandaşlarımıza, 154 yıldır Kızılay'ı ayakta tutan milletimize şükranlarımı arz ediyorum, hayırlı olsun diyorum ve nice uzun yıllar bu hayır yolculuğunun devam etmesini temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da gönderdiği video mesajında, "Dayanışma ve iyilik gecesine selamlarımı gönderiyorum. Kızılay bağışçılarına teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsın Kızılay." ifadesini kullandı.

Hayırsever iş insanları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler ve kanaat önderleri gibi toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin katıldığı program, bu gece yarısına kadar canlı yayınlanmaya devam edecek.

Türk Kızılay, ramazan öncesi Dayanışma ve Teşekkür Programı düzenledi
Türk Kızılay, ramazan öncesi Dayanışma ve Teşekkür Programı düzenledi
Türk Kızılay, ramazan öncesi Dayanışma ve Teşekkür Programı düzenledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, ramazan öncesi 'Dayanışma ve Teşekkür Programı' düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay, ramazan öncesi "Dayanışma ve Teşekkür Programı" düzenledi - Son Dakika
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