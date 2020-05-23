Türk Kızılay, ramazan yardımlarıyla milyonlarca insana el uzattı - Son Dakika

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan süresince 106 bin Kızılaycı aracılığıyla milyonlarla insana yardım elini uzatırken, öz kaynaklarından ve bağışlardan yaklaşık 200 milyon liralık bütçe kullandı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay ramazanda da şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılaycıları, kadın kolları ve gönüllüleriyle birlikte hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımların milyonlarca insana ulaşması için gecesini gündüzüne kattı.

Hayırseverlerin bağışlarıyla kaynayan kazanlar sayesinde ramazanın sonuna kadar iftar ve sahur sofralarına sıcak yemek ulaştırıldı. Gıda ve hijyen kolileri ihtiyaç sahiplerinin evine bereket olurken, çocukların yüzü hazırlanan paketlerle güldü. Bayramlık kıyafetler ve harçlıklar ile bayram geleneği yaşatılırken, nakdi desteklerle ihtiyaca uygun alışveriş yapma imkanı sağlandı.

Türk Kızılay, tüm bu yardımlar için öz kaynaklarından ve bağışlardan yaklaşık 200 milyon liralık bir bütçe kullandı. Pandemi ve ramazan yardımları sürecinde gönüllülerle birlikte 106 bin Kızılaycı sahada aktif görev aldı.

4 bin sağlık çalışanına her gün yemek götürüldü

Kızılayın aşevlerinde de ramazan mesaisi yaşandı. Hem salgın hem de ramazan dolayısıyla yılın diğer günlerinden farklı olarak Kızılay aşevleri, üst düzey kapasiteyle her gün iftarlık ve sahurluk sıcak yemek hazırladı.

Aşevlerinde günlük 50 bin kişiye yemek hazırlayan Kızılay, aşevlerinin bulunmadığı yerlerde de şubeleri ve temsilcilikleriyle yemek hizmeti verdi.

Toplamda yaklaşık 2 milyon öğün sıcak yemeği ulaştıran Kızılaycılar, 4 bin sağlık çalışanına da her gün yemek desteği verdi. Kızılayın yemeği evlerinden uzakta, tarlalarda çalışan işçiler ve yolda kalanlara da AŞ oldu. Kızılay ayrıca çeşitli ülkelerden getirilerek KYK yurtlarına yerleştiren vatandaşlara da karantina süreçlerinde yemek desteği sağladı.

29 ülkeye yardım malzemesi gönderildi

Hazırladığı 200 binden fazla çocuk paketiyle 550 bin çocuğa hediyeler ulaştıran Kızılay ekipleri, on binlerce çocuğa da bayramlık yardımı yaptı.

Yardım seçenekleri arasında gıda desteğine özel bir önem veren Kızılay, yüz binlerce aileye birer ay yetecek gıda paketleri ulaştırdı.

Kızılay ayrıca Türkiye'nin büyük firmaları ile yaptığı iş birlikleri sonucunda ihtiyaç sahiplerine SMS kodu ile yardım ulaştırma çalışmasını da hayata geçirdi. Vatandaşlar gönderilen SMS kodu ile zincir marketlerden kendilerine tanımlanan miktar kadar alışveriş yapabildi. Gıda kolileri ve SMS kodlu yardımlarla birlikte kurban paylarından hazırlanan yaklaşık 700 bin kutu kavurma konservesi de dağıtıldı.

Kızılay ihtiyaç sahibi ailelere aylık 400 lira nakdi yardımın yanı sıra Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla da tüm il ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Yurt dışında da 84 bin 726 gıda kolisi dağıtan Kızılay, yarım milyonu aşkın insana Türkiye'nin yardım elini uzattı. Kızılay pandemi ile mücadele kapsamında ise 29 ülkeye yardım malzemesi gönderdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların kapısını da çalan Kızılay, sıcak pide ve su ikramında bulundu. Her gün kapı kapı dolaşan Kızılay, 2,2 milyon pide dağıttı.

Vatandaşlar kan bağışı noktalarına bekleniyor

Kızılayın, ramazan ve pandemi nedeniyle düşen kan bağışları ve devam eden kan ihtiyacı için başlattığı kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi bağış yapmaya gelen vatandaşlar, stokların kritik seviyenin üstüne çıkmasını sağladı.

Normalleşme dönemiyle birlikte haziran ayında kan ihtiyacının artabileceği öngörüsünde olan Kızılay, kan bağışı çağrılarını da yineleyerek vatandaşları "kanver.org web" sitesinde duyurulan kan bağışı noktalarına bekliyor.

"Yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılaycıların ihtiyacı olanlara ulaşmak için zaman kavramı olmadan çalıştığına değindi.

Kınık, ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarında kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Gerek pandeminin mağdur ettiği insanlarımıza gerekse ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimize bağışçılarımızın desteği ile el uzattık. Onlar sayesinde sofraların bereketi arttı. Kızılay olarak biz de bu kısa zamanda ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaşma fırsatı bulduk. On binlerce Kızılaycı gece gündüz çalıştı, çalınmadık kapı bırakmadı. Bayramı bayram etmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi hala geçmiş değil. Yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz."