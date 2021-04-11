Türk Kızılay ramazanda 225 milyon liralık yardım dağıtacak - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, ramazanda 8 milyon aileye toplam 225 milyon liralık yardım dağıtacaklarını söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Fatsa Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği, DASKUT Arama Kurtarma Derneği Ordu Temsilciliği, Fatsa Emlakçılar Derneği ile Kumrulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin destek verdiği kampanyada 140 ünite kan toplandı.

Programa katılan Kısacık, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak her yıl olduğu gibi bu ramazanda da Türkiye ve dünyada çeşitli yardım kampanyaları olacağını söyledi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın bunlarla ilgili bilgilendirme yaptığını anımsatan Kısacık, "Toplam 225 milyon değerindeki yardım malzemesini 8 milyon ihtiyaç sahibi aileye 60 bin gönüllü arkadaşımızla birlikte ulaştıracağız." dedi.

Kısacık, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünün bu yıl da Türk Kızılay sayesinde güleceğini belirterek yardımların içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"206 bin aileye hane başına 500 liradan toplam 103 milyon nakdi yardım yapacağız. 120 lira değerindeki 175 bin gıda kolileriyle 700 bin kişinin bir aylık ihtiyacını karşılayacağız. 2 milyon 280 bin kişiye 570 bin kavurma konserve dağıtacağız. 26 sabit ve 44 mobil aşevimiz ile 2 milyon 256 bin kişiye iftar yemeği dağıtımı yapılacak. 40 bin aileye SMS ile 10 milyon tutarında 250 liralık alışveriş çeklerimizi ulaştıracağız. Ülker firmasıyla birlikte 200 bin çocuk paketi dağıtacağız. 18 aracımızla yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımı yapacağız. 110 bin kişiye bayramlık kıyafet dağıtacağız."

Kısacık, fitre ve zekatlarını Türk Kızılaya vermek isteyen kişilerin tüm operatörlerden "fitre" yazıp 1877'ye kısa mesaj göndererek 28 lira bağışta bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.