Türk Kızılay ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor - Son Dakika
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Türk Kızılay ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor

21.04.2022 12:27
Türk Kızılay ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor

Türk Kızılay, Düzce'de ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Türk Kızılay, Düzce'de ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor.

Köy ve mahallelerde ihtiyaç sahiplerini ramazan ayı boyunca tespit ederek gönüllüler ve yardımseverler tarafından hazırlanan gıda kolilerini dağıtan Türk Kızılay, sahada çalışmalarına devam ediyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya, onların kapısını çalmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle hazırlanan gıda kolilerini köylerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadeleri kullanıldı.

Kızılayın ramazan ayı boyunca yardımlarını sürdüreceği belirtildi.

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Kızılay, Düzce, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyor - Son Dakika


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