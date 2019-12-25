Türk Kızılay saha personelleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay saha personelleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Türk Kızılay saha personelleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü saha personelleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Türk Kızılay saha personelleri AA'nın

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürlüğü saha personelleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölgesi Afet Yönetim Müdürü Zafer Kamber ve saha personelleri, müdürlükte bulunan Afet Kriz Masası Salonunda AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Oylamaya katılan Kamber, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafını, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" fotoğrafını, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Türk Kızılay saha personeli de favori fotoğraflarını seçerek oyladı.

Kamber, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ve Türk Kızılayının hayatın her alanında sahada olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin de yaşamı kendi gözlerinden belgelendirdiğini ifade eden Kamber, "Bizi unutmamanız bizim için çok kıymetli, değerli. Anadolu Ajansını bir kardeş kuruluş olarak görüyoruz. Hep sahada beraberiz." diye konuştu.

Oylamaya katılan fotoğrafların çok kıymetli olduğunu dile getiren Kamber, "Gerçekten Anadolu Ajansı güzel bir iş çıkarmış. Hangisini seçeceğimiz konusunda zorlandık. Kendi açımdan en doğru olduğuna inandığım, biraz da Kızılaycılığın verdiği duyguyla kendime en yakın hissettiğim fotoğrafları seçtim. İster istemez arkadaşlarım da eminim ki o gözle bakıyor. Teşekkür ediyoruz, fotoğraflar çok güzeldi. Acısıyla, tatlısıyla hayatı gösteren fotoğraflar var. Hayatta bu zaten acısıyla tatlısıyla yaşanıyor ve geçiyor." ifadesini kullandı.

Karadeniz Bölgesi, Anadolu Ajansı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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