Türk Kızılay, Saraybosna'da öğrenci yurdunun onarımına destek sağlayacak - Son Dakika

Türk Kızılay ile Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Merhamet arasında başkent Saraybosna'daki öğrenci evinin onarımına ilişkin protokol imzalandı.

İnsani yardım kuruluşu Merhamet'ten yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin barınma sorununu ortadan kaldırması hedeflenen yurdun onarımına ilişkin protokolün imza törenine, Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu ile Merhamet Başkanı Kenan Vrbanjac katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Bosna savaşı (1992-1995) sırasında, bugün ülkenin Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde kalan bölgelerdeki evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin Saraybosna'da üniversite okuyan çocukları ve yetimlerin kullanımına yönelik inşa edilen yurdun, ücretsiz olacağı ifade edildi.

Sokullu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Merhamet ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrenci yurdunun ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacağını anımsattı.

Türk Kızılay'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileten Vrbanjac da "Türk Kızılay söz konusu projeye 40 bin avroluk maddi destekte bulunacak. Bu meblağ projeyi kaliteli şekilde gerçekleştirmemizi sağlayacaktır." diye konuştu.