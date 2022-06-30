Son dakika gündem: Türk Kızılay sel bölgelerinde 6 günde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selde vatandaşlara ve ekiplere beslenme desteği sağlayan Türk Kızılay, şu ana kadar 6 ilde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay yetkilileri, Batı Karadeniz bölgesindeki Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şiddetli yağış ile sel baskınlarına karşı "kırmızı" renkli uyarı verilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde harekete geçti.

Yağışların etkisini artırmasıyla Ankara, İstanbul ve Düzce'den destek ekiplerini sahaya çıkaran Türk Kızılay, gönüllülerin de desteğiyle vatandaşlara sıcak yemek ve ikramlıklar ulaştırıyor.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine, her noktada ekiplerin ve gönüllülerin sahada yer aldığını söyledi.

Düzce'den Kastamonu'ya kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Özer, "Şu anda 39 aracımız, mobil ikram araçlarımız tamamen sahadalar. Bölgeden bölgeye 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz de var. Gece çalışan personele çorba ve diğer sıcak ikramlarımız var." dedi.

"İhtiyaçları tamamlamak üzere çalışıyoruz"

Üç öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Özer, Kastamonu'da bir öğünde 2 bin, Bartın'da bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını kaydetti.

Özer, Türk Kızılay olarak sürekli sahada olduklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Geldiğimiz güne kadar başından beri 25 bin kişilik sıcak yemek hizmetine ulaştık. Günlük ortalama 4 bin kişilik bir rakama denk geliyor. Sadece beslenme hizmeti olarak düşünmeyelim. Ankara'dan intikal eden psikososyal ekiplerimiz var, bunlar da iki ayrı noktadan hareket ediyorlar. Sahada sosyal inceleme yaparak, özellikle afetten sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkacaksa onları tamamlamak üzere çalışıyoruz."

Her afette kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu daha iyi sağlamayı öğrendiklerine işaret eden Özer, "Her gün biraz daha güçleniyoruz. Kaynaklar daha ortak ve güzel kullanılabiliyor. Bu anlamda iyiye doğru gidiş var." dedi.