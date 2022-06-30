Son dakika gündem: Türk Kızılay sel bölgelerinde 6 günde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Türk Kızılay sel bölgelerinde 6 günde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıttı

30.06.2022 11:05

Son dakika haberler: Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selde vatandaşlara ve ekiplere beslenme desteği sağlayan Türk Kızılay, şu ana kadar 6 ilde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan selde vatandaşlara ve ekiplere beslenme desteği sağlayan Türk Kızılay, şu ana kadar 6 ilde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay yetkilileri, Batı Karadeniz bölgesindeki Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de şiddetli yağış ile sel baskınlarına karşı "kırmızı" renkli uyarı verilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde harekete geçti.

Yağışların etkisini artırmasıyla Ankara, İstanbul ve Düzce'den destek ekiplerini sahaya çıkaran Türk Kızılay, gönüllülerin de desteğiyle vatandaşlara sıcak yemek ve ikramlıklar ulaştırıyor.

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, AA muhabirine, her noktada ekiplerin ve gönüllülerin sahada yer aldığını söyledi.

Düzce'den Kastamonu'ya kadar vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Özer, "Şu anda 39 aracımız, mobil ikram araçlarımız tamamen sahadalar. Bölgeden bölgeye 24 saat esasına göre çalışan ekiplerimiz de var. Gece çalışan personele çorba ve diğer sıcak ikramlarımız var." dedi.

"İhtiyaçları tamamlamak üzere çalışıyoruz"

Üç öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Özer, Kastamonu'da bir öğünde 2 bin, Bartın'da bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını kaydetti.

Özer, Türk Kızılay olarak sürekli sahada olduklarını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Geldiğimiz güne kadar başından beri 25 bin kişilik sıcak yemek hizmetine ulaştık. Günlük ortalama 4 bin kişilik bir rakama denk geliyor. Sadece beslenme hizmeti olarak düşünmeyelim. Ankara'dan intikal eden psikososyal ekiplerimiz var, bunlar da iki ayrı noktadan hareket ediyorlar. Sahada sosyal inceleme yaparak, özellikle afetten sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkacaksa onları tamamlamak üzere çalışıyoruz."

Her afette kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu daha iyi sağlamayı öğrendiklerine işaret eden Özer, "Her gün biraz daha güçleniyoruz. Kaynaklar daha ortak ve güzel kullanılabiliyor. Bu anlamda iyiye doğru gidiş var." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Konya Büyükşehir'den Bartın'daki sel bölgesine destek Son dakika gündem: Konya Büyükşehir'den Bartın'daki sel bölgesine destek Türk-İş'in Araştırmasına Göre Haziran Ayında Açlık Sınırı 6 Bin 391 TL'ye, Yoksulluk Sınırı 20 Bin 818 TL'ye Yükseldi Türk-İş'in Araştırmasına Göre Haziran Ayında Açlık Sınırı 6 Bin 391 TL'ye, Yoksulluk Sınırı 20 Bin 818 TL'ye Yükseldi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Türk Kızılay sel bölgelerinde 6 günde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:10 İş bulamadığını öne süren adam, çatıya çıkıp intihara kalkıştı: 5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Türk Kızılay sel bölgelerinde 6 günde 25 bin kişilik sıcak yemek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement