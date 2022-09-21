Türk Kızılay, yaptığı yardımlarla Pakistanlı selzedelerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, yaptığı yardımlarla Pakistanlı selzedelerin yüzünü güldürdü

21.09.2022 17:52
Türk Kızılay, yaptığı yardımlarla Pakistanlı selzedelerin yüzünü güldürdü

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan'da selzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen Pakistan'da selzedelerin yaralarını sarmayı sürdürüyor.

Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, Kuetta şehrinin Daşt bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Burada yaşayan Cavid Han, AA muhabirine, sel sebebiyle evlerinin zarar gördüğünü ve hayvanlarının telef olduğunu ifade etti.

Han, maddi kaybının çok olduğuna işaret ederek, Türk Kızılay'ın yaptığı yardımlar sebebiyle mutlu olduklarını aktardı.

Türk Kızılay'dan selzedelere su arıtma sistemi

Türk Kızılay Uluslararası Delegasyon ve Operasyon Müdürü Anıl Kocabal, bugüne kadar Pakistan'da yüzlerce çadır, 1500'ün üzerinde gıda kolisi ve çok sayıda gıda dışı yardım malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Kocabal, selzedelere güvenli su temininin önemine işaret ederek, bu kapsamda 5 bin aileye su arıtma sistemi dağıtacaklarını belirtti.

Selin ardından salgın hastalıkların arttığını dile getiren Kocabal, 3 bölgede 30 bin kişiye hizmet vermek üzere seyyar sağlık üniteleri için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

YORUMLAR
500
İslamabad Büyükelçisi Paçacı: TMV Pakistan'da önemli işlere imza attı İslamabad Büyükelçisi Paçacı: TMV Pakistan'da önemli işlere imza attı Pakistan'ın Lahor Kentinde Öğrencilere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor Pakistan'ın Lahor Kentinde Öğrencilere Kovid-19 Aşısı Yapılıyor
Kaynak: AA

Pakistan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, yaptığı yardımlarla Pakistanlı selzedelerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, yaptığı yardımlarla Pakistanlı selzedelerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement