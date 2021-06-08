Türk Kızılay Selçuklu Şubesi Kadın Kolları 'Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor' Temalı Kermes Düzenledi - Son Dakika

Filistin için çeşitli kampanyalar düzenleyen Kızılay, yetim çocuklar için örnek olacak etkinlikler gerçekleştiriyor.

'Kızılay kadınları Filistinli yetimlere sahip çıkıyor' kampanyası kapsamında Türkiye genelinde bulunan 23 Kadın Teşkilatı ve şubenin desteğiyle bir kermes düzenlendi.

Kızılay kermeste; gönüllülerin kendi evlerinde hijyen kurallarına göre hazırlamış olduğu yiyecekler ile atölyelerde ve evlerinde ürettikleri el işi ürünleri sergileyip satışa sunuyor. Kermesten elde edilen gelirleri ise Filistin'deki yetimler için kullanacak olan Kızılay, bölgede yaşanan olayların daha iyi anlaşılması ve vatandaşların bu konuda duyarlılık kazanmaları için küçük bir fotoğraf sergisi de düzenleniyor. İlki Ağrı'da mayıs ayının sonunda başlayan kermes, bir ay boyunca farklı il ve ilçelerde devam edecek. Bu kapsamda Türk Kızılay Selçuklu Şubesi Kadın Kolları da 'Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor' temalı kermes düzenledi. Düzenlenen kermese ilgi yoğun oldu.

"Kermese ilgi yoğun oldu"

Düzenlenen kermes hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Selçuklu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sinem Sorguç, "Filistin'de saldırılar sonrası birçok çocuk yetim ve öksüz kaldı. Türk Kızılay Kadın Kollarımızın Türkiye genelinde düzenlediği kermes kampanyası kapsamında Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor' temalı kermes düzenledik. Düzenlenen kermese Konyalıların ilgisi yoğun oldu, bu da bizleri memnun etti. Gönüllü bayanlarımızın yaptıkları bu el emeği göz nuru ürünler Filistinli çocuklar için çok önemli. Bu çalışmaların boyutu küçük olabilir ama manevi değeri çok büyüktür. Düzenlenen bu kermes sadece kermes olmayıp zulme karşı da bir çığlık bir haykırıştır. Kermesimize katılarak destek olan gönüllülerimize, Kadın Kolları Üyelerimize, vatandaşlarımıza, Konya Protokolüne ve STK Temsilcilerine teşekkür ediyorum " şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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