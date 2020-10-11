Türk Kızılay, Senegal'de sel mağdurlarına yardımlarını tamamladı - Son Dakika

Türk Kızılay, Senegal'de geçen ay sel felaketinin yaşandığı bölgelerde temizlik malzemesi dağıtımlarını tamamladı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, Senegal Kızılhaçı organizasyonuyla, selden etkilenen 3 kentte temizlik malzemesi ve çocuk bakım kiti dağıttı.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonundan Tuncay Ahi ve Delegasyon Başkanı Abdullah Kaya, başkent Dakar yakınlarındaki Sokone, Passy ve Palmarin kentlerindeki dağıtım merkezinde yerel halka temizlik malzemesi ulaştırdı.

Dağıtım sonrasında AA muhabirine konuşan Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Kaya, "Bugün yaptığımız dağıtımlarla, Senegal'de selden etkilenen, yerinden olmuş kişilere temizlik malzemesi dağıtımlarını tamamladık. Bu kapsamda, Senegal Kızılhaçı iş birliğinde toplam 1000 temizlik, 300 kadın çocuk bakım kitini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduk. Senegal Delegasyon Başkanlığı olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temizlik kitinde, çamaşır suyu, deterjan, sıvı ve kalıp sabun, havlu ve bulaşık deterjanı bulunurken, kadın çocuk bakım kitinde de kadın pedi, diş fırçası, diş macunu, havlu, şampuan ve sabun yer alıyor.

Senegal'de eylülün ilk haftası etkili olan aşırı yağışlarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Başkent Dakar, Rufisque, Kaolack, Diourbel, Thies, Saint-Louis ve Louga kentleri ve banliyölerinde birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.