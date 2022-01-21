Türk Kızılay, Senegal'de "sevgi bohçası" dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu, Senegal Kızılhaçı ile yeni doğum yapmış annelere ve anne adaylarına bebek bakım ürünleri dağıttı.

"Sevgi Bohçası (berceau d'amour)" adı verilen proje kapsamında Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Alex Jacques Remy ve beraberindekiler, başkent Dakar'daki Samu Municipal Hastanesini ziyaret etti.

Delegasyon, bebek bakım ürünlerinden oluşan sevgi bohçalarını 10 anne ve anne adayına takdim etti.

Hastane Müdürü Ndeye Fatou Faye de Türk Kızılay Senegal Delegasyonu ve Senegal Kızılhaçı'na böyle bir projeye imza attıkları için teşekkür etti.

Türk Kızılay Senegal Delegasyon Başkanı Remy, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "En büyük motivasyon kaynağımız, annelerin yüzündeki tebessüm. Sevgi bohçalarını dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Sevgi bohçası, bebek küveti, battaniye, biberon, bebek bezi, önlük, emzik ve bebek hijyen ürünlerinden oluşuyor.