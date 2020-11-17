Türk Kızılay Senegal Delegasyonu 10 köye su götürecek - Son Dakika

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanlığı, Thies bölgesindeki 10 köyün su ihtiyacını karşılayacak.

Türk Kızılay Senegal Delegasyonu Başkanı Abdullah Kaya ve beraberindeki heyet, Keur Bakary Sarr köyünde açılacak ve çevredeki 10 köyün faydalanacağı su kuyusu için ilk sondajı yaptı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaya, "Bağışçılarımızın desteğiyle Thies bölgesinde, su kaynakları çevresinde bulunan fabrikalardan yayılan gazlar sebebiyle zehirlenen su kaynaklarına alternatif oluşturmak için harekete geçtik. Bu kapsamda Keur Bakary Sarr ve çevresindeki köylerin ihtiyacını karşılayacak su kuyusu projemizin ilk sondajını yaptık. Projemizin yaklaşık 40 gün içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Kaya, bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi adına Senegal Kızılhaçı ile ortak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.