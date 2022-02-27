Türk Kızılay Silopi'de bir okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi - Son Dakika

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Kızılay ekibinin okula gelişleri

Okulda yapılan boyama çalışmaları

Murat Tatar'ın konuşması Türk Kızılay Silopi'de bir okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi

Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından yürütülen proje kapsamında Başverimli beldesindeki bir ilk ve ortaokulun bakım ve onarımı yapıldı.

"Şenlendirme Projesi"nin bir ayağı olarak uygulanan "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında Kızılay gönüllüleri Başverimli İlk ve Ortaokulunda iç ve dış onarımı gerçekleştirdi. Tuvaletlerin bakımını yapan, çatıyı onaran, sınıf kapılarını yenileyen ekipler okulun iç ve dış duvarlarını da boyadı.

Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar'ın da katıldığı çalışmalarla okul yeni bir görünüme kavuştu.

Tatar, gazetecilere, proje kapsamında ilk çalışmalara başladıklarını söyledi.

"Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" adlı projeyle gönüllüler ile okulu baştan sona boyadıklarını ifade eden Tatar, bakım yapılan okuldaki onarımların da gerçekleştirildiğini aktardı.

Tatar, bu çalışmada kendilerine destek sunan Kaymakam Can Kazım Kuruca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'e teşekkür etti.

Okul yönetimi de Türk Kızılay Silopi Şubesine ve gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.