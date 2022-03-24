Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Türk Kızılay Şırnak Şubesi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, Muhittin Benek yeniden şube başkanlığına seçildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, kongrede, Türk Kızılayın önemli bir yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Her anlamda Türk Kızılaya destek verilmesi gerektiğini aktaran Pehlivan, "Vatandaşlarımız Kızılaya kan bağışı konusunda destek vermelidir. Kan bağışı en önemli hizmetlerindedir. Bunun yanından giyim yardımından gıda yardımına kadar ilimizde olduğu gibi bütün illerde Kızılay, bu faaliyetleri yürütüyor." dedi.

Kızılay'ın yur tiçi ve yurt dışında anlamlı faaliyetler yürüttüğünü aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde mazlum, muhtaç ve ihtiyaç sahibi varsa Kızılay, ülkemizi temsilen oraya gönülleri ve imkanlarıyla gidiyor. Onların derdine deva olmaya çalışıyor. Elbette ki insanlar zorda ve darda olduğunda imdat bekler. İnsanların sağlık, barınma, kan gibi ihtiyaçları olabilir. Dünyada görüyoruz, çeşitli sorunlar, çatışmalar, savaşlar ve buralarda mağdur olunan insanlar... Onların barınmaya, giysiye, gıda gibi her şeye ihtiyacı olur. Kızılay, bir organizasyonda oralara koşa koşa gider. Bunu bir sivil inisiyatifi ve devletimizin destekleriyle yapıyor olması ülkemizi ve vatandaşlar olarak bizleri aynı zamanda hem vicdanen rahat ettiriyor hem de gururlandırıyor."???