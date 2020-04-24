Türk Kızılay Soma'da ramazan pidesi dağıttı - Son Dakika

Ramazanın ilk gününde İstasyon Mahallesinde 250 aileye pide ve helva ulaştırdıklarını belirten Günal, "Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlere teşekkür ediyorum. 2 bin 900 konserve, yaklaşık bin adet gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştı." dedi.

Soma Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda yer alan Türk Kızılay Soma Şubesi, Kızılay gönüllüleri ile kapı kapı dolaşarak ramazan ayının ilk gününde pide ve helva dağıttı.

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