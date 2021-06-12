Türk Kızılay, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı.
Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 215 kurban keserek 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye dağıttığını belirtti.
Kökçü, Türk Kızılayın kurban bayramı öncesinde Somali'deki yardım faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.
Türk Kızılay, Somali'de son yıllarda yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı - Son Dakika