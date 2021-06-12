Türk Kızılay, Somali'de 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın başkent Mogadişu'nun farklı yerlerinde 215 kurban keserek 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye dağıttığını belirtti.

Türk Kızılay , Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da 3 bin 872 ihtiyaç sahip aileye et dağıttı.

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