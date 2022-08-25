Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı - Son Dakika
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı

25.08.2022 16:31
Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı

Türk Kızılay Sorgun Şubesi muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.

Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, gönüllü çalışanlar tarafından hazırlanan aşurenin, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldığını söyledi.

Muharrem ayının ruhuna uygun olarak dağıtılan aşure masrafının bir inşaat firması tarafından karşılandığını ifade eden Değerli, aşurenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Değerli, Yozgat Kan Bağışı Merkezi tarafından Sorgun'da 10 gün önce başlayan kampanyanın bugün tamamlandığını belirterek, "700 ünite kan toplandı. Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Bundan sonra düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasındaki hedefimiz 1000 ünite kan toplamak. Destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kızılay, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı - Son Dakika

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