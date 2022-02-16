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Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nde ramazan hazırlıkları - Son Dakika

Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nde ramazan hazırlıkları

16.02.2022 17:18
Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nde ramazan hazırlıkları

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, ramazan ayı hazırlıklarına başladı.

Şube başkanı Ali Ateşer, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere giysi ve yiyecek kolileri hazırladıklarını söyledi.

Hedeflerinin daha fazla vatandaşa ulaşmak olduğunu ifade eden Ateşer, "Bu yıl da ramazan ayı süresince Şakir Efendi Meydanı'nda kuracağımız yardım çadırında dar gelirli ailelere ekmek ve pide dağıtımı yapacağız. Ayrıca önceden tespit edilen 1500 aileye içerisinde çay, şeker, yağ, makarna, bulgur, pirinç gibi kuru gıdaların bulunduğu gıda yardımında bulunacağız. Ayrıca ilçemizde manavlık yapan arkadaşların desteği ile patates, soğan yardımında da bulunacağız." dedi.

Ateşer, bu yardımların hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldığını, Türk Kızılay olarak kıyma, kavurma dağıtımını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nde ramazan hazırlıkları - Son Dakika


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