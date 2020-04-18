Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hastaneye bone ve kolonya desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hastaneye bone ve kolonya desteği - Son Dakika

Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hastaneye bone ve kolonya desteği

6 saat önce

Türk Kızılay Sorgun şubesi tarafından Devlet Hastanesine kolonya ve bone desteği sağlandı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hastaneye bone ve kolonya desteği, System.String[]

Türk Kızılay Sorgun şubesi tarafından Devlet Hastanesine kolonya ve bone desteği sağlandı.


Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.


Kızılay olarak bu sıkıntılı günlerde de üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Ateşer, "Bu bağlamda çok zor şartlarda görev yapan sağlık personelimizin yanında olmak amacıyla hastanemize 2 bin 500 bone ve 300 cep kolonyası desteğinde bulunduk." dedi.


Ateşer, Kızılay'ın her zaman olduğu gibi bu günlerde de vatandaşlara yardımlarını sürdürdüğü bilgisini vererek, "Son bir ayda 380 aileye kavurma, kıyma ve gıda yardımında bulunduk. 60 aileye nakdi, 64 öğrenciye nakdi eğitim yardımı verdik. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından dar gelirli ailelere dağıtılmak amacıyla şubemize tahsis edilen 15 bin lira gıda yardımını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca yardımların devam edeceğini ifade eden Ateşer, 65 yaş üzeri dar gelirli ailelere nakdi para yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kızılay, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:50 Kaynak: AA

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