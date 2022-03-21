Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hayırsever esnafa plaket - Son Dakika
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hayırsever esnafa plaket

21.03.2022 15:54
Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hayırsever esnafa plaket

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından derneğe 5 bin lira ve üzerinde bağışta bulunan esnafa plaket verildi.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından derneğe 5 bin lira ve üzerinde bağışta bulunan esnafa plaket verildi.

Şube Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, Kızılay'ın yardımlarının aralıksız olarak devam ettiğini ve bu yardımların yaklaşan ramazan ayı içerisinde de artarak devam edeceğini söyledi.

Şube olarak, derneklerine 5 bin lira ve üzeri bağışta bulunan esnaflara plaket verdiklerini belirten Değerli, "Şu ana kadar bu meblağın üzerinde bağışta bulunan 5 esnafımızı işyerlerinde ziyaret ederek kendilerine plaket verdik. Ramazan ayında her gün bin ekmek dağıtacağız. Bu ayda ve bundan sonra da bu meblağın üzerinde bağışta bulunan vatandaşlarımız olacaktır. Onlara da yine şubemiz tarafından plaket verilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden hayırsever esnafa plaket - Son Dakika


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