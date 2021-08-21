Türk Kızılay Sorgun Şubesi'nden Milas'a giysi ve gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangın felaketinde zarar gören vatandaşlar için düzenlediği yardım kampanyası çerçevesinde topladığı yardımları, Muğla'nın Milas ilçesine gönderdi.

Şube başkanı Ali Ateşer, gazetecilere, her kampanyada olduğu gibi vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi.

Ateşer, kampanyada yangın bölgelerine ulaştırılmak üzere özellikle kuru gıda ve kullanılmamış giysiler kabul ettiklerini belirterek, "Nohut, mercimek, bulgur, un ve sudan oluşan yaklaşık on tonluk yardımın yanı sıra 200 koliden oluşan gıda paketi, 700 parça giysi, battaniye, yorgan, nevresim gibi temel ihtiyaçların yer aldığı bir tır dolusu yardımı Milas'a gönderdik." dedi.

Ateşer, kampanyaya destek veren siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlara teşekkür etti.