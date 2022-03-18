Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak - Son Dakika
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Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak

18.03.2022 16:01
Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelere ekmek dağıtacaklarını söyledi.

Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Mevlüt Değerli, ramazan ayı boyunca dar gelirli ailelere ekmek dağıtacaklarını söyledi.

Değerli, AA muhabirine, her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da dar gelirli ailelere çeşitli yardımlarda bulunacaklarını belirtti.

Kızılay'ın sadece kara günde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Değerli, "Ramazan bir seferberlik ayıdır. Bizler de Sorgun şubesi olarak yardım seferine çıkıyoruz. Bu mübarek ayda yardımlaşmanın önemine vurgu yapıyoruz. 153 yıldır milletimizin gücüyle kesintisiz yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kızılay bu yıl da dar gelirli ailelerimizin yanında olacak. Hayırsever vatandaşlarımızın ve kurumumuzun desteği ile temin edeceğimiz bin ekmeği her gün Şakir Efendi Meydanı'nda vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu yıl da milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusuna güvenerek yola çıkıyoruz." dedi.

Değerli, ekmeğin yanı sıra gıda kolileri hazırladıklarını, ayrıca giyecek ve öğrencilere nakit yardımı yapılacağını da sözlerine ekledi.

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Kızılay, Ramazan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Sorgun Şubesi ramazanda günlük bin ekmek dağıtacak - Son Dakika


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