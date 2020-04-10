Türk Kızılay Sorgun şubesinden gıda yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Sorgun şubesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımları devam ediyor.

Şube Başkanı Ali Ateşer, ilçede ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek, "Bunun yanı sıra, ihtiyaç sahibi 68 öğrencimize 400'er lira nakit destek sağladık. Sorgun merkezde yaptığımız yardımlar 45 bin lirayı buldu. Yardımlarımız bundan sonraki günlerde de devam edecek." dedi.

Ateşer, yardımların Sorgun Kaymakamlığı ve belediyeden tahsis edilen araçlarla yapıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye teşekkür etti.