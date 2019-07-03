Son Dakika Haberleri: Türk Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da buluştu
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Türk Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da buluştu

1 saat önce

Türk Kızılay şubelerinin, "Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi" Diyarbakır'da gerçekleşti.

Türk Kızılay şubeleri eğitim için Diyarbakır'da buluştu, System.String[]
Türk Kızılay şubelerinin, "Şube Kapasite Geliştirme Eğitimi" Diyarbakır'da gerçekleşti.
DSİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, tüm şubelere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Can, "Birlik içerisinde hareket etmek Kızılay'ı güçlendirecektir. Paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde, daha anlamlı, daha etkili çalışmalar ortaya çıkacağımıza inanıyorum." dedi.
Kızılay Şubeler Müdürü Suat Bey de, 2030 yılı stratejik hedefler doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi bölgede de yüksek çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, şubelerin kendileriyle ve birbirleriyle "iyilik" için yarışması gerektiğini söyledi.
Toplantıda daha sonra tüm birimleriyle, ülke ve dünya genelinde çok yönlü faaliyetler gerçekleştiren Kızılay'ın ihtiyaç sahipleri ve bağışçılarla doğrudan temas kuran şubelerinin, uzun ve kısa vadeli hedefleri anlatıldı.
Eğitimde, Türk Kızılayı'nın milli vizyonu, 2030 yılı küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri, uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun stratejileri ve Kızılay'ın şubelerdeki faaliyetlerini geliştirmek adına hazırladığı hedefleri anlatıldı.
Şube yöneticileri ile 2019 yılı Türk Kızılay kurban kampanyası hazırlıklarının planlarının da paylaşıldığı eğitime genel merkezden gelen 12 eğitimci ile Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Elazığ, Tunceli, Siirt, Van, Bitlis, Şanlıurfa, Hakkari'den şube başkanları, başkan yardımcıları, sekreterler, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Genç Kızılay yöneticileri ve üyeleri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:52 Kaynak: AA
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