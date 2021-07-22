Türk Kızılay Sudan'da 270 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Doğu Afrika ülkesi Sudan genelinde 270 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

Sudan'da 10 bin 850 hisseye tekabül eden 1550 kurbanı vekaletle kesen Türk Kızılay, başkent Hartum'un kırsal bölgeleri başta olmak üzere kurban etlerini ülke genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Süleyman İslamoğlu başkanlığındaki heyet, kurbanların kesildiği başkentin Bahri bölgesindeki Kederu entegre et tesislerinde incelemelerde bulundu.

Heyet, Bahri'nin Izbe semtinde kurban dağıtım faaliyetine de katıldı.

İslamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay olarak 'Kurban Bereketini Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla 2021 yılı vekaletle kurban kesim faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Dünya genelinde Moğolistan'dan Tanzanya'ya Bosna Hersek'ten Filistin'e 21 ülkede yaklaşık 100 bin hisseyi İslami usullere göre keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Sudan'da modern bir tesiste veterinerler eşliğinde hijyen kuralarına ve İslami usullere azami dikkat ederek kurban kesimini ve dağıtımını sürdürdüklerini belirten İslamoğlu şunları kaydetti:

"Tam 153 yıldır gönül coğrafyamızın ve insanımızın merhameti ve şefkatinin sesi olmaya devam eden Kızılay, bağışçılarımızdan aldığımız destekle dünyanın en ücra köşesinde yardıma muhtaçlara, doğal afetlerle mücadele edenlere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu yıl Sudan'da, Sudan Kızılay'ı ile iş birliği içinde yaklaşık 1550 büyükbaş kesimi gerçekleştirip 270 bin civarında ihtiyaç sahibine bu kesim sonucunda kurban etlerimizi ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Bu süreci yaşamamıza ve yaşatmamıza destek olan tüm Kızılay bağışçılarına, bize destek olan başta Sudan Kızılay'ı olmak üzere yerel ve uluslararası tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum."

Türk Kızılay, bu sene hayırseverlerin bağışladığı ve dünya genelinde vekaletle keseceği kurbanlarla 5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.