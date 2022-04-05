Türk Kızılay, Sudan'da iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Sudan'da iftar programı düzenledi

05.04.2022 21:07
Türk Kızılay, Sudan'da iftar programı düzenledi

Türk Kızılay, Sudan Kızılay iş birliğiyle 200 kişilik iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay, Sudan Kızılay iş birliğiyle 200 kişilik iftar programı düzenledi.

Başkent Hartum'daki Halk Hastanesindeki iftar programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen katıldı.

Sudan'daki Türk Talebe Birliğinin de gönüllü olarak yer aldığı programda, hastane çalışanları, hasta yakınları ve bölge halkından oluşan 200 kişiye iftar verildi.

Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı, AA muhabirine, ramazan boyunca gıda kolileri dağıtmaya ve iftar programları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine 1310 gıda kolisi dağıtılacağını dile getiren Bayatlı, Kızılay olarak 2 bin kişiye iftar vereceklerini kaydetti.

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Hastane, Kızılay, Sudan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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